 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière
information fournie par So Foot 07/10/2025 à 11:45

Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière

Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière

À peine de retour à Munich, il a retrouvé ses automatismes.

Alors qu’il avait quitté le Bayern Munich cet été pour rejoindre la ferveur turque du côté de Galatasaray, Leroy Sané a effectué son retour en Bavière ce dimanche. Au programme, l’Oktoberfest, la traditionnelle fête de la bière de Munich à laquelle tous les joueurs du Bayern aiment participer et qui ont sans doute eu plaisir à retrouver leur ancien coéquipier.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank