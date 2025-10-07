Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière
À peine de retour à Munich, il a retrouvé ses automatismes.
Alors qu’il avait quitté le Bayern Munich cet été pour rejoindre la ferveur turque du côté de Galatasaray, Leroy Sané a effectué son retour en Bavière ce dimanche. Au programme, l’Oktoberfest, la traditionnelle fête de la bière de Munich à laquelle tous les joueurs du Bayern aiment participer et qui ont sans doute eu plaisir à retrouver leur ancien coéquipier.…
