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Lepaul surpris de ne pas être nominé aux trophées UNFP
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 09:27

Lepaul surpris de ne pas être nominé aux trophées UNFP

Lepaul surpris de ne pas être nominé aux trophées UNFP

Une absence qui fait tâche. Auteur de son 19ᵉ but en championnat (et de sa cinquième passe décisive) lors de la défaite de Rennes à Lyon (4-2) dimanche soir, Estéban Lepaul ne figure pas parmi les nommés pour le trophée de meilleur joueur aux Trophées UNFP.

Interrogé sur ce sujet, l’avant-centre du SRFC a été direct : « Est-ce que je comprends? Non, a soufflé l’avant-centre de 26 ans . Est-ce que ça m’affecte? Non, pas du tout parce que ce sont des récompenses individuelles et on a d’autres objectifs collectifs. Si ça m’atteint, ça va me perturber et ce sont des choses qui ne m’atteignent pas du tout. Il y a des votes qui ont été faits, si je ne suis pas dedans, ce n’est pas grave. On passe à autre chose, je me concentre sur le match du week-end. »

TM pour SOFOOT.com

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