L'arbitre controversé de la finale de la CAN officiera en finale de la C1

De retour pour jouer un mauvais tour ? L’arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala a été désigné pour officier lors de la finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre le Mamelodi Sundowns et l’AS Far . La première manche de la double-confrontation se jouera sur le terrain des Sundowns, à Pretoria, le 17 mai.

Une star malgré lui

L’homme de 38 ans s’est fait un nom durant la finale de la dernière CAN entre le Sénégal et le Maroc , avec des événements qui ont suscité de nombreuses polémiques. Malgré sa prestation controversée, Jean-Jacques Ndala a maintenu la confiance de la CAF, qui lui a confié le sifflet de Young Africans-JS Kabylie en phase de poules de la compétition, le 5 février dernier et le 14 mars, à l’occasion du quart de finale de la Coupe de la CAF entre Al-Masry et le CR Belouizdad. Pour rappel, il ne fait pas partie des 52 arbitres désignés pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 .…

CT pour SOFOOT.com