Le Bayern ne veut pas partager son hôtel avec le PSG
Le soir du 31 mai, le PSG a décroché sa première étoile européenne à cet endroit. Un an plus tard et pour une demi-finale retour, le Paris Saint-Germain revient à Munich avec tous ces beaux souvenirs en tête, mais aussi plein de superstitions.
Ainsi, le club parisien souhaitait vivement séjourner à l’Infinity Hotel & Conference Resort pour le match le plus important de sa saison. Un hôtel quatre étoiles situé dans le nord de l’agglomération de Munich.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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