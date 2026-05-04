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Le Bayern ne veut pas partager son hôtel avec le PSG
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 11:22

Le Bayern ne veut pas partager son hôtel avec le PSG

Le Bayern ne veut pas partager son hôtel avec le PSG

Le soir du 31 mai, le PSG a décroché sa première étoile européenne à cet endroit. Un an plus tard et pour une demi-finale retour, le Paris Saint-Germain revient à Munich avec tous ces beaux souvenirs en tête, mais aussi plein de superstitions.

Ainsi, le club parisien souhaitait vivement séjourner à l’Infinity Hotel & Conference Resort pour le match le plus important de sa saison. Un hôtel quatre étoiles situé dans le nord de l’agglomération de Munich.…

EM pour SOFOOT.com

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