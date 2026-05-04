La belle promesse de Tahirys Dos Santos à une interne en médecine

La belle promesse de Tahirys Dos Santos à une interne en médecine

Foutue poussière dans l’œil. Invité sur France Inter ce lundi pour parler de son livre Une seconde pour renaître , Tahirys Dos Santos, rescapé du terrible incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, est revenu sur son état de santé.

Cinq mois après, le jeune latéral, devenu professionnel fin avril, assure qu’ « il a récupéré assez vite » après avoir passé par quatre hôpitaux avant de pouvoir rejoindre son domicile en Lorraine. Le Messin s’est aussi montré rassurant au sujet de sa compagne, plongée dans un coma artificiel, dont « l’état s’améliore de jour en jour » .…

TM pour SOFOOT.com