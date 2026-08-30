Julián Alvarez de retour à l'entraînement avec l'Atlético

Partir pour revenir. Absent de l’entraînement collectif de l’Atlético de Madrid depuis mercredi, J ulián Alvarez a fait son retour avec le groupe colchonero ce dimanche . Le vice-champion du monde argentin n’était pas présent lors du déplacement des protégés de Diego Simeone sur la pelouse du Séville FC ce samedi (1-3).

Une situation justifiée

Tout semble donc rentrer dans l’ordre. Absent mercredi et jeudi, l’Araña s’était entraîné seul vendredi au centre d’entraînement de l’Atléti . Une situation qu’avait justifié Mateu Alemany, directeur sportif du club, en amont de la troisième journée de Liga : « Le plan est on ne peut plus clair. Julian a passé quelques jours sans se sentir bien. Il s’est entraîné vendredi et nous espérons qu’il sera rapidement de retour sur le terrain et disponible pour le prochain match de Liga ». Si son souhait de rejoindre le Barça lors de ce mercato semble être inenvisageable désormais, reste à savoir où l’ancien joueur de Manchester City jouera cette saison alors qu’il n’a disputé que 24 minutes avec les Colchoneros entre la pré-saison et la reprise du championnat.…

LB pour SOFOOT.com