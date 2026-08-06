Léon XIV rencontre de jeunes Européens à Assise

Le pape Léon XIV célèbre une messe à la basilique Sainte-Marie-des-Anges lors d'une visite pastorale à Assise, le 6 août 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Des milliers de jeunes venus de toute l'Europe ont acclamé jeudi le pape à Assise, dans le centre de l'Italie, où Léon XIV a célébré une messe dans le cadre des commémorations du 800e anniversaire de la mort de saint François.

Le pape américain a visité la basilique Sainte-Marie-des-Anges, construite autour de la petite chapelle où saint François d'Assise fonda son mouvement au XIIIe siècle et où il mourut en 1226.

A son arrivée sur la place de la basilique, peu avant 09H00, Léon XIV a rencontré des milliers de jeunes Européens, croyants ou non, âgés de 18 à 33 ans participant à l'événement "GO ! Rencontre de la jeunesse franciscaine 2026".

Le pape a répondu aux demandes de trois d'entre eux, désireux de conseils sur la façon de vivre au mieux leur foi dans un monde "qui évolue rapidement" et où "règne la culture du provisoire".

"La présence des Franciscains avait inspiré pendant des siècles le dialogue et favorisé la coexistence pacifique entre catholiques, orthodoxes et musulmans", leur a rappelé Léon XIV.

"Aujourd'hui, être fidèle à cette tradition de proximité signifie aller à contre-courant, en travaillant à la purification de la mémoire et en cultivant la réconciliation", a-t-il ajouté, estimant qu'il "sera de plus en plus demandé aux chrétiens de devenir des artisans de paix au sein de sociétés tentées d’instrumentaliser la religion pour opposer les identités".

Lors de la messe célébrée dans la basilique Sainte-Marie-des-Anges, étroitement liée à la vie de saint François, figure de la pauvreté, de la paix et du dialogue, le pape a invité les jeunes à "se soustraire à la culture du pouvoir" et à "abattre les murs qui séparent les êtres humains les uns des autres".

"Chers jeunes : aujourd'hui, l'Europe et le monde entier cherchent en vous de nouveaux saints", a également déclaré le souverain pontife lors de son homélie.

Située à environ 150 km au nord de Rome, la ville d'Assise, haut lieu de pèlerinage en Italie, accueille cette année les célébrations du 800e anniversaire de la mort de saint François, fondateur de l'ordre franciscain et l'une des figures les plus vénérées du catholicisme.

Cette visite - la deuxième du pape à Assise après novembre 2025 - s'inscrit dans une série de déplacements estivaux du chef de l'Eglise catholique hors du Vatican, qui comptera également une visite pastorale à Rimini et en République de Saint-Marin le 22 août.