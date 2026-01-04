Léon XIV appelle à maintenir l'indépendance du Venezuela

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV a appelé dimanche à maintenir l'indépendance du Venezuela et a fait part de sa préoccupation après le renversement du président Nicolas Maduro par les États-Unis.

Le premier pape américain de l'histoire a également lancé un appel à respecter les droits de l'homme et l'État de droit "tels qu'ils sont inscrits" dans la constitution vénézuélienne.

"Nous ne devons pas tarder à surmonter la violence et à nous engager sur les chemins de la justice et de la paix, tout en garantissant la souveraineté du pays", a dit le pape aux pèlerins de la place Saint-Pierre lors de sa prière dominicale.

Samedi, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle du Venezuela, pays riche en pétrole, après avoir mené une offensive pour capturer Nicolas Maduro, qui est actuellement détenu à New York en attendant d'être inculpé pour trafic de stupéfiants.

Léon XIV, qui a critiqué certaines politiques de Donald Trump par le passé, avait exhorté en décembre le président américain à ne pas évincer Nicolas Maduro en recourant à la force militaire.

"Le bien du peuple vénézuélien bien-aimé doit prévaloir sur toute autre considération", avait déclaré le souverain pontife.

(Reportage Joshua McElwee, version française Benjamin Mallet)