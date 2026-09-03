Le RC Lens perd (déjà) une recrue pour de nombreux mois

Outch. Déjà privée de Samson Baidoo, qui n’est plus apparu sous le maillot artésien depuis le 25 juillet dernie r, l’arrière-garde lensoise va aussi devoir composer avec la grave blessure de Naik Nawrocki. Le défenseur central polonais de 25 ans a été victime d’une rupture complète du ligament antérieur du genou. Il était sorti sur blessure ce week-end à l’heure de jeu lors de la défaite lensoise à Strasbourg (2-1).

Un élément (déjà) important

À l’instar de Kamil Glik et de Maciej Rybus à l’AS Monaco et à l’OL il y’a quelques années, Nawrocki était venu garnir la liste des défenseurs polonais de Ligue 1 en débarquant du Celtic cet été pour 2,5 millions d’euros.…

MB pour SOFOOT.com