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Edin Džeko va dire adieu à la sélection
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 12:39
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Edin Džeko va dire adieu à la sélection

Edin Džeko va dire adieu à la sélection

Une dernière danse. Edin Džeko va vivre ses derniers moments sous le maillot de la Bosnie-Herzégovine. La légende bosnienne l’a annoncé ce jeudi matin, dans une publication Instagram.

L’homme aux 151 matchs et 73 buts sous le maillot des Zmajevi , recordman du nombre de sélections et de réalisations dans le pays, jouera son dernier match contre la Suède , le 2 octobre, pour la troisième journée de la Ligue des nations.…

LP pour SOFOOT.com

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