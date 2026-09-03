Edin Džeko va dire adieu à la sélection

Une dernière danse. Edin Džeko va vivre ses derniers moments sous le maillot de la Bosnie-Herzégovine. La légende bosnienne l’a annoncé ce jeudi matin, dans une publication Instagram.

L’homme aux 151 matchs et 73 buts sous le maillot des Zmajevi , recordman du nombre de sélections et de réalisations dans le pays, jouera son dernier match contre la Suède , le 2 octobre, pour la troisième journée de la Ligue des nations.…

LP pour SOFOOT.com