Léo Dubois raccroche les crampons
L’heure de dire stop.
Sans club depuis cet été, Léo Dubois a décidé ce jeudi à 31 ans de prendre sa retraite. C’est par une vidéo publiée sur son compte Instagram que le défenseur formé au FC Nantes l’a annoncé ce jeudi soir. Également passé par l’Olympique lyonnais, Galatasaray, Basaksehir ou plus récemment Eyüpspor, le latéral, qui compte treize sélections avec l’équipe de France, peut se targuer d’avoir à son palmarès une Ligue des Nations avec les Bleus et trois titres de champion de Turquie. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer