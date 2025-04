information fournie par So Foot • 10/04/2025 à 21:29

Leo Beenhakker est décédé

Au revoir Leo.

Après plus de cinquante ans à voyager, entraîner et gagner, Leo Beenhakker s’en est allé. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, du Real Madrid et du Feyenoord Rotterdam est décédé ce jeudi, à l’âge de 82 ans. …

UL pour SOFOOT.com