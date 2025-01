Lens se laisse surprendre par Toulouse, Brest par Angers

Des buts et des surprises, lors de cette seizième journée de Ligue 1 : alors qu'Angers a réalisé la bonne affaire en battant le Stade brestois à domicile, Lens a vu Toulouse le battre sur la plus courte des marges et Strasbourg a renversé Auxerre. Comme quoi, tout reste à faire et à voir dans ce championnat.

Des buts partout, et des surprises : la Ligue 1 a été généreuse pour démarrer l’année.

Certainement remués par les différents dossiers qui entourent le mercato lensois, les Sang et Or ont chuté sur leur propre pelouse pour démarrer 2025 face à Toulouse (0-1). Entré en début de seconde période, David Pereira da Costa a rapidement laissé ses coéquipiers à dix après une semelle sur Djibril Sidibé (61 e ). Le début des ennuis pour le RCL, qui a ensuite concédé un penalty pour une faute de Malang Sarr sur un Zakaria Aboukhlal se faisant justice lui-même (0-1, 73 e ) . Une très mauvaise opération pour les Artésiens, qui voient leur adversaire du jour revenir à hauteur au classement et qui ont aussi perdu Jhoanner Chávez en fin de match sur blessure.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com