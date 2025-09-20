Lens s'offre le derby du Nord

Les Lensois ont régné en maîtres dans leur antre de Bollaert face aux voisins lillois. Un match maîtrisé de bout par les hommes de Pierre Sage qui se sont finalement imposés 3 à 0, une prestation collective offensive et défensive totale face à des Lillois impuissants qui concèdent leur première défaite de la saison.

Lens 3-0 Lille

Buts : Saïd (28 e ), Thauvin (26 e ), Fofana (52 e ) pour les Sang et or

Si le sobriquet « l’Enfer du Nord » est généralement réservé à la course cycliste Paris-Roubaix, l’appliquait au derby du soir ne serait pas galvaudé, du moins côté lillois. Entre les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bollaert durant l’entièreté du match, la démonstration lensoise, les possibles erreurs d’arbitrage et pour couronner le tout, le but de Florian Thauvin considéré comme un traître chez les Dogues après son acte manqué avec le LOSC treize ans auparavant. En revanche du côté des Lensois la fête est parfaite avec trois buts inscrits et un clean sheet pour Robin Risser et sa défense face à la meilleure attaque du championnat depuis le début de la saison et ses 13 buts en cinq matchs.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com