Lens s’impose face à Saint-Étienne grâce à un joker et un penalty sauvé

RC Lens 1-0 AS Saint-Étienne

Buts : Koyalipou (75 e ) pour les Artésiens

Dans un Bollaert ensoleillé comme rarement, Lens s’est imposé d’une courte tête face à Saint-Étienne ce dimanche (1-0). Bien que plus convaincants dans le jeu, les hommes de Will Still peuvent chaleureusement remercier Irvin Cardona pour sa maladresse sur penalty et Goduine Koyalipou pour sa bonne entrée en jeu cet après-midi. Au classement, les Lensois sont neuvièmes avec 42 points, tandis que les Stéphanois restent dans la zone rouge à la 17 e et avant-dernière place avec 23 unités au compteur.…

FL pour SOFOOT.com