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Lens ridiculisé par Côme
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 22:57

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Lens ridiculisé par Côme

Lens ridiculisé par Côme

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à Bollaert ! L'addition est horriblement salée pour Lens, pire qu'inexistant, face à Côme, irrésistible (1-9). Le Racing s'incline pour la troisième fois de rang en Ligue des champions et dit déjà quasiment adieu à la qualification.

Lens 1-9 Côme

Buts : Aguilar (65 e ) pour les Sang et Or // Douvíkas (7 e et 32 e et 57 e ), Paz (40 e ), Da Cunha (47 e ), Kempf (53 e ), Liberali (62 e ), Baturina (69 e ) et Papaciolli (90 e +2) pour les Italiens.

La désillusion s’est muée en honte quand il s’est agi de siffler les siens, quand il a fallu balayer tout ce qui avait été accompli pour en arriver là, se résoudre à quitter son siège pour oublier une (LA ?) des pires soirées de l’histoire du club. Il était question d’honneur, de révolte, mais les Sang et Or n’ont rien montré de cela. Bouffé, malaxé et torturé par un Côme parfait, Lens enchaîne une troisième défaite de rang et susurre déjà ses premiers ciao à la Ligue des champions. La faute à lui-même, surtout, mais aussi à la leçon donnée par une équipe italienne, neuf fois plus plaisante (1-9) .…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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