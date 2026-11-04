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Cuisance : « Ce n'est pas une défaite, c'est une leçon »
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 23:28

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Cuisance : « Ce n'est pas une défaite, c'est une leçon »

Cuisance : « Ce n'est pas une défaite, c'est une leçon »

« Charbonner, avancer, progresser » , dit l’entrée du vestiaire lensois. Contre Côme, Lens a subi une défaite cuisante. Très cuisante (1-9). Tellement que ce n’est pas l’heure de faire le moindre jeu de mots après que Michaël Cuisance a eu le courage d’affronter la télé pour expliquer cette lourde défaite, la pire de l’histoire du club . « On n’a pas de mots, franchement, je n’ai aucun mot. Franchement, je pense qu’en équipe, on doit se ressaisir, on doit beaucoup mieux faire, a tenté de raconter le milieu de terrain . On est en Ligue des champions, on doit tout simplement mieux faire pour honorer cette compétition, qui est la plus grande. Aujourd’hui, on n’a, tout simplement, pas été au niveau. On est passé au travers. Désolé à tous les fans. On va se mettre au travail, On va… On va travailler dur pour sortir la tête de l’eau et effacer ça. » Lens a enchaîné une troisième défaite de rang en Ligue des champions.

« Si ça doit passer par ce genre de choses »

Au micro de Canal +, diffuseur de la rencontre, l’ancien bavarois a enchaîné, visiblement peiné. « C’est toujours touchant, en tant que compétiteurs, on n’aime jamais perdre, que ce soit un petit score ou un grand score; Aujourd’hui, ce n’est pas une défaite, c’est une leçon. On a pris une leçon aujourd’hui. Je pense qu’on doit apprendre de ça. On va voir quel genre de caractère l’équipe a pour sortir de ça et je pense qu’on en est capables. Je pense que l’équipe a surmonté plein de choses, et je pense qu’aujourd’hui est une étape . »

UL pour SOFOOT.com

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