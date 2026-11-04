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Aguilar : « On n'a qu'une envie, c'est de rentrer et d'assumer »
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 23:41

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Aguilar : « On n'a qu'une envie, c'est de rentrer et d'assumer »

Aguilar : « On n'a qu'une envie, c'est de rentrer et d'assumer »

Le plan était orienté à l’ouest. Contre Côme ce mercredi soir, Lens a subi la plus large défaite de l’histoire d’un club français en coupe d’Europe, et la plus large défaite de ses 125 ans d’histoire (1-9) . Celle-ci aurait pu être un poil pire si Ruben Aguilar n’avait pas envoyé la troisième frappe cadrée des Lensois du soir dans les buts de Jean Butez. Mais l’essentiel est ailleurs, comme l’a expliqué le latéral droit au micro du diffuseur. « C’est simple. Je ne vais pas parler beaucoup : on avait un plan de jeu, on ne l’a pas respecté. Face à des équipes comme Côme, avec une philosophie de jeu, si on n’est pas présents, si on est loin, on subit beaucoup d’occasions… » Au total, les Sang et Or ont concédé pas loin de 5 xG ce soir.

« Je pense que tous les joueurs sont choqués ce soir, sont tristes »

L’ancien grenoblois a poursuivi, toujours à Canal + : « Les deux premiers buts, on aurait pu les éviter. Après voilà, ça va vite. Maintenant, on va vite se rattraper, vite se remettre au boulot. On a un match dimanche, dans ce stade fabuleux, donc à nous de redresser la barre et effacer ce qu’il s’est passé ce soir. Je pense que tous les joueurs dans le vestiaire sont choqués ce soir , sont tristes, mais voilà, ça fait partie de la vie d’un sportif de haut niveau. On subit d’énormes défaites parfois, il va valoir se relever, travailler trois fois plus et essayer de gagner le prochain match. » Lens, qui restait sur une défaite à Lille lors du derby, accueille l’OM avant la trêve internationale.…

UL pour SOFOOT.com

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