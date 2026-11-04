La nuit où la France a été (violemment) frappée par le charme de Côme

Que ce soit pour Côme ou pour Lens, on ne sait pas quelles seront les conséquences de cette soirée complètement irréelle à Bollaert, où les Italiens sont venus s'imposer 9-1 en Ligue des champions. Mais on est sûr d'une chose : ce football prôné et récité par les troupes de Cesc Fàbregas est une formidable raison d'aimer le ballon rond.

Il n’est jamais trop tard pour monter dans le train quand il s’agit de beau football. Il est 21h32 à Bollaert-Delelis en cette fraîche soirée de novembre. Le RC Lens est mené par Côme depuis la septième minute et est complètement empêtré face au pressing étouffant des ouailles de Cesc Fàbregas. Le ballon est sur Jean Butez, le Lillois de naissance et de formation qui a dû prendre un malin plaisir à vivre cette soirée. Relance au pied, mi-longue, d’une précision chirurgicale. Le contrôle de Marc-Oliver Kempf l’est tout autant. Appel de balle de Lucas Da Cunha, nous sommes dans le rond central. Une touche, deux touches, et l’international français sait déjà que Nico Paz est en route sur sa droite. Le magicien argentin efface aisément Matthieu Udol et renverse le tout de l’autre côté vers Alex Valle qui plonge. Une remise au point de penalty pour Anastasios Douvikas. Seize secondes de bonheur. Seize secondes de football total. Seize secondes pour se rendre compte du niveau d’excellence du football du Côme de Cesc Fàbregas.

La victoire historique 9-1 des Italiens à Bollaert restera quoi qu’il se passe l’un des moments forts de cette saison de Ligue des Champions. Par la violence du score, oui. Par les terribles carences affichées par le RC Lens, aussi. Mais surtout par ce jeu collectif. Avec ballon, sans ballon, on avait l’impression d’un toro géant où Amadou Haïdara et consorts évoluaient face à des robots surpuissants, maîtrisants leurs déplacements, étant capables de se trouver les yeux fermés. Tout cela sublimé par une technique de très, très haut niveau, symbolisée par la comète Nico Paz (un but, deux passes décisives, entres autres sucreries).…

Par Timothé Crépin, à Bollaert pour SOFOOT.com