Lens retourne le PFC grâce à la magie de Thauvin

Lens 2-1 Paris FC

Buts : Thauvin (63 e ), Hazrad (83 e ) // Koleosho (45 e +2)

Zinédine Zidane ne va pas avoir le choix ! La nouvelle liste du sélectionneur approche, et Florian Thauvin s’est encore montré sous son meilleur jour samedi soir contre le Paris FC (2-1). Lens a d’abord dû gérer la frustration. On a beaucoup vu Obed Nkambadio en première période : en extension sur la tête de Florian Sotoca (26 e ), attentif pour repousser le coup franc de Thauvin malgré une visibilité limitée (31 e ), et agile pour détourner une reprise en déséquilibre de Sotoca (45 e +1). Dominé, le PFC a pris les devants contre le cours du jeu lorsque Luca Koleosho a crucifié Bollaert d’une frappe croisée dans le petit filet (0-1, 45 e +2) .…

QB pour SOFOOT.com