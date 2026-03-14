Lens manque l'occasion de virer en tête
Lorient 2-1 Lens
Buts : Dieng (18 e ) et Tosin (65 e ) pour les Merlus // Edouard (49 e ) pour les Sang et Or
Occasion gâchée. Plus fort de bout en bout mais moins efficace, Lens a cédé sur la pelouse de Lorient (2-1) et manque l’opportunité de récupérer la première place du championnat. Après Rennes, Lyon ou encore Monaco, les Merlus font tomber un nouveau gros poisson de Ligue 1 dans leur antre.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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