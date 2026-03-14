L'arbitre Paul Tierney se fait encercler par les joueurs de Chelsea... et ne bouge pas
Je suis un arbitre, sortez-moi de là ! Les joueurs de Chelsea ont un rituel avant chaque match : se réunir dans le rond central pour se motiver à quelques instants du coup d’envoi. Les Londoniens l’ont reproduit ce samedi lors de la réception de Newcastle… Mais pour une fois, ils étaient douze, et pas onze ! L’arbitre Paul Tierney était en effet dans le rond central, à côté du ballon, au moment où les Blues ont commencé à l’encercler . Et il n’a pas bronché.
IMAGES INCROYABLES LES JOUEURS DE CHELSEA ENTOURENT L'ARBITRE 😂 Avant le coup d'envoi face à Newcastle, les Blues se sont réunis en cercle... Autour de Paul Tierney, arbitre de la rencontre 😭#CHENEW c'est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/K0PddBKGfu…
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