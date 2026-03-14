L'arbitre Paul Tierney se fait encercler par les joueurs de Chelsea... et ne bouge pas

L'arbitre Paul Tierney se fait encercler par les joueurs de Chelsea... et ne bouge pas

Je suis un arbitre, sortez-moi de là ! Les joueurs de Chelsea ont un rituel avant chaque match : se réunir dans le rond central pour se motiver à quelques instants du coup d’envoi. Les Londoniens l’ont reproduit ce samedi lors de la réception de Newcastle… Mais pour une fois, ils étaient douze, et pas onze ! L’arbitre Paul Tierney était en effet dans le rond central, à côté du ballon, au moment où les Blues ont commencé à l’encercler . Et il n’a pas bronché.

IMAGES INCROYABLES LES JOUEURS DE CHELSEA ENTOURENT L'ARBITRE 😂 Avant le coup d'envoi face à Newcastle, les Blues se sont réunis en cercle... Autour de Paul Tierney, arbitre de la rencontre 😭#CHENEW c'est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/K0PddBKGfu…

QB pour SOFOOT.com