Lens, la recette maison

C'est comme si la fabuleuse saison 2025-2026 n'était pas terminée pour le RC Lens, qui a remporté le Trophée des champions contre le PSG ce dimanche soir avec quelques nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et à 10 contre 11. Le reste, ce sont des « valeurs » et peut-être aussi une manière de bien travailler.

Ce n’était pas un dimanche pour le foot, entre les nouvelles prouesses de Léon Marchand dans l’eau, les dernières épreuves des championnats d’Europe d’athlétisme à Birmingham ou le « Tcholé » en or de Félix Lebrun pour son premier sacre dans un Grand Smash européen. Pourtant, à des hauteurs un peu moins importantes et dans un évènement secondaire à l’échelle du foot français, il y avait le RC Lens. Il y a toujours le RC Lens, au moins ces dernières années, pour nous faire passer de bonnes soirées.

Les Sang et Or nous ont ramené trois mois en arrière, comme si l’exceptionnelle saison 2025-2026 n’était pas tout à fait terminée, en remportant une nouvelle coupe. Ce n’était pas cette vieille dame qu’est la Coupe de France, mais un Trophée des champions qui appartenait au PSG depuis 2021 (1-0). « Le dernier qui manquait » dans l’armoire du club artésien, comme le rappelait le président Joseph Oughourlian après cette joie d’août, avec cette impression que le Racing Club du Lens serait à nouveau armé pour faire ce qu’il sait faire, avec ses moyens, pour la nouvelle saison qui s’annonce.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com