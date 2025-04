Lens freine Brest, Nice et Reims se réveillent

Au menu de la 30 e journée de Ligue 1 qui se poursuivait ce dimanche après-midi : de la course à l’Europe et un peu de maintien. Spoiler : Reims et Nice en sortent gagnants, pas Angers.

À Brest, on restait sur cinq matchs sans défaite et on pouvait espérer rattraper le train de l’Europe en recevant Lens. Ce sera pour une prochaine fois (1-3) . La belle dynamique brestoise a pourtant failli se poursuivre alors que Pierre Lees-Melou, opportuniste sur le côté gauche de la surface, enroulait bien son ballon pour ouvrir le score (13 e ). Mais sur la remise en jeu, Anas Zaroury a lui aussi su placer son cuir en direction de Goduine Koyalipou et sa tête puissante (17 e ). Et peu avant la pause, Abdoulaye Ndiaye a un peu plus mis les siens en difficultés, en se montrant coupable d’une main quasiment sur sa ligne. Expulsion, penalty, et but de Neil El Aynaoui (45 e +7). Wesley Said a fait le break dans les derniers instants (90 e ) et Éric Roy a de quoi être en colère.…

AB pour SOFOOT.com