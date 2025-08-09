Lens et Rennes terminent leur préparation sans perdre

Lens 2-1 RB Leipzig

Buts : Thomasson (59 e ), Udol (64 e ) pour les Sang et Or // Openda (83 e ) pour les vendeurs de canettes

Pour sa première sous le maillot des Sang et Or, Florian Thauvin a vécu des débuts canons. L’ancien Marseillais est à l’origine de la passe décisive du break signé Matthieu Udol , quatre minutes après son entrée en jeu sous les acclamations des 27 000 spectateurs présents à Bollaert. La cellule de recrutement lensoise peut se féliciter, Pierre Sage peut quant à lui souffler. Après une première mi-temps vierge en buts, mais pas en bonnes intentions, ses joueurs finissent par faire sauter le verrou lipsien par l’entremise de la tête d’Adrien Thomasson , bien trouvé par Wesley Saïd.…

JD pour SOFOOT.com