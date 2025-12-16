 Aller au contenu principal
Brendan Rodgers trouve un nouveau point de chute
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 16:16

La page Celtic est tournée.

En octobre dernier, l e propriétaire du Celtic, Dermot Desmond, qualifiait le comportement de Brendan Rodgers dans un communiqué officiel de « diviseur, trompeur et égoïste » . À l’époque, le Nord-Irlandais venait tout juste de démissionner de son poste d’entraîneur. À peine six semaines plus tard, Brendan Rodgers a déjà trouvé un nouvel employeur : le club saoudien d’Al-Qadsiah.

JE pour SOFOOT.com

