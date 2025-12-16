Brendan Rodgers trouve un nouveau point de chute
La page Celtic est tournée.
En octobre dernier, l e propriétaire du Celtic, Dermot Desmond, qualifiait le comportement de Brendan Rodgers dans un communiqué officiel de « diviseur, trompeur et égoïste » . À l’époque, le Nord-Irlandais venait tout juste de démissionner de son poste d’entraîneur. À peine six semaines plus tard, Brendan Rodgers a déjà trouvé un nouvel employeur : le club saoudien d’Al-Qadsiah. …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
