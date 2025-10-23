Lennart Karl, le gamin du Bayern qui ne veut plus rentrer chez lui

À 17 ans, Lennart Karl n’a eu besoin que de cinq minutes pour s’inviter dans la cour des grands ce mercredi soir. Nouveau plus jeune buteur du Bayern Munich en Ligue des champions, il affiche le sourire insouciant d’un gamin, qui masque pourtant des années d'apprentissage et de doutes.

300 secondes. C’est le temps qu’il aura fallu à Lennart Karl pour chiper le record de Jamal Musiala, après avoir récupéré son numéro 42. Ce mercredi soir, le gamin est devenu le plus jeune buteur du Bayern Munich en Ligue des champions, à 17 ans et 242 jours. Grâce à une action en solitaire, conclue par une belle frappe du gauche pleine de caractère, en guise de carte de visite aux yeux de l’Europe. À l’Allianz Arena, certains n’avaient même pas encore trouvé leur siège que Karl avait déjà éteint le Club Bruges (4-0). Un nouveau prodige à gérer, une hype à canaliser, mais ce n’est pas un souci ni pour le Bayern ni pour la jeune promesse. Derrière le pion d’un ado pressé se cache une histoire de lenteur, de solitude, de nuits blanches dans une chambre d’un campus.

À 17 ans, Lennart Karl vient de s'offrir un bijou pour sa première titularisation en Ligue des champions 💎 Le multiplex de cette soirée est à suivre sur CANAL+SPORT 360 🤩#BAYBRU | #UCL pic.twitter.com/q8ERu6tl9u…

Par Kévin Mbundu pour SOFOOT.com