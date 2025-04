information fournie par So Foot • 08/04/2025 à 11:25

Leicester : un joueur si jeune qu’il doit porter un maillot sans sponsor

Il avait six ans lorsque Leicester remportait la Premier League, histoire de vous sentir vieux.

Après avoir encaissé trois buts en 30 minutes contre Newcastle ce lundi soir, Leicester a compris de manière précoce qu’il se dirigeait vers une huitième défaite consécutive en Premier League. Mais pas aussi précoce qu’un de ses remplaçants, Jeremy Monga. Entré à la 74 e minute à la place de Bilal El Khannouss, l’ailier a fait ses débuts à l’âge de 15 ans et 271 jours. Il devient le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire de la Premier League , juste derrière Ethan Nwaneri (15 ans et 181 jours).…

MP pour SOFOOT.com