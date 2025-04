information fournie par So Foot • 23/04/2025 à 17:20

Leicester n’a marqué aucun but à domicile en championnat en 2025

Leicester n’a marqué aucun but à domicile en championnat en 2025

Jamie Vardy a probablement arrêté la Red Bull.

La saison idyllique de Leicester en 2015-2016 semble bien loin. Promu la saison passée après avoir dominé le Championship, les Foxes vont retrouver la seconde division , à contrecœur mais pas de sportivement logique. Et pour une raison en particulier : ils n’arrivent pas à marquer. Le constat est encore plus terrible que cette seule phrase. Leicester n’a plus fait trembler les filets à domicile en championnat depuis le 8 décembre 2024 (2-2 contre Brighton). Sympa pour les supporters.…

VF pour SOFOOT.com