Lego, maillot, ballons… On fait gagner des cadeaux de folie ce soir à Paris pendant le match

Lego, maillot, ballons… On fait gagner des cadeaux de folie ce soir à Paris pendant le match

Pendant la Coupe du Monde, So Press a été invité par Coca-Cola a organisé des animations pendant les matchs dans un cadre magnifique, au Quai de la Photo, à Paris près de Bercy.

Ce vendredi soir, à l’occasion de la diffusion du match Espagne/Belgique, So Foot animera un « Bingo ». Tout le monde connait le principe : vous aurez une grille et une liste d’actions, et si ces actions se passent pendant le match, vous devez cocher la case correspondante.…

SF pour SOFOOT.com