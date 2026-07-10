Lego, maillot, ballons… On fait gagner des cadeaux de folie ce soir à Paris pendant le match
Pendant la Coupe du Monde, So Press a été invité par Coca-Cola a organisé des animations pendant les matchs dans un cadre magnifique, au Quai de la Photo, à Paris près de Bercy.
Ce vendredi soir, à l’occasion de la diffusion du match Espagne/Belgique, So Foot animera un « Bingo ». Tout le monde connait le principe : vous aurez une grille et une liste d’actions, et si ces actions se passent pendant le match, vous devez cocher la case correspondante.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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