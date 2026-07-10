Un ancien international français sur le banc du Sénégal ?

Un ancien international français sur le banc du Sénégal ?

Et si Patrick Vieira se relançait en sélection ? C’est en tout cas ce que chuchote L’Équipe , qui annonce que du côté de la fédération sénégalaise, le nom de l’ex-international français serait dans les petits papiers de certains cadres .

En effet, un comité exécutif d’urgence de la fédé va se tenir samedi à Dakar, qui s’annonce explosif après l’élimination et le Mondial mouvementé des Lions de la Teranga, et la question du sélectionneur pourrait bien être au centre des débats . Avec un potentiel nom qui reviendrait donc : Patrick Vieira.…

JF pour SOFOOT.com