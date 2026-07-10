Grosse surprise dans la compo espagnole, Rudi Garcia retrouve ses cadres

De la Fuente a tranché dans le vif ! Parfois critiqué pour son manque d’impact lors des grands matchs, Pedri ne pourra cette fois-ci par être pointé du doigt. La raison ? Le milieu de terrain du Barça va débuter le quart de finale de Coupe du monde face à la Belgique sur le banc !

Pedri sur le banc, Doku et De Bruyne titus

Le technicien espagnol a décidé de faire confiance à Fabián Ruiz pour se frotter aux Diables rouge, lui qui avait perdu sa place dans le onze de départ depuis le premier match et le nul face au Cap-Vert. Du reste, c’est du classique , avec les 10 mêmes autres que d’habitude.…

JF pour SOFOOT.com