La Suisse encore privée de sa grande révélation
Condamnée à l’exploit. Déjà loin d’être favorite avant d’affronter les champions du monde en titre argentins, la Suisse devra une nouvelle fois se passer de l’un de ses meilleurs éléments offensifs en quarts de finale .
Absent face à la Colombie après un choc au genou reçu à l’entraînement , celui qui facture 3 buts et 2 offrandes depuis le début du Mondial devra soutenir ses partenaires depuis le banc de touche.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer