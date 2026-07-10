La Suisse encore privée de sa grande révélation

La Suisse encore privée de sa grande révélation

Condamnée à l’exploit. Déjà loin d’être favorite avant d’affronter les champions du monde en titre argentins, la Suisse devra une nouvelle fois se passer de l’un de ses meilleurs éléments offensifs en quarts de finale .

Absent face à la Colombie après un choc au genou reçu à l’entraînement , celui qui facture 3 buts et 2 offrandes depuis le début du Mondial devra soutenir ses partenaires depuis le banc de touche.…

JF pour SOFOOT.com