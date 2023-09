Lego dit adieu aux briques en plastique recyclé

Un pas en arrière « décevant ». Chez Lego, numéro un mondial du jouet, la transition écologique s'annonce plus compliquée que prévu. Dans un entretien accordé au Financial Times, le PDG du géant danois annonce que l'entreprise compte renoncer à commercialiser des briques fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Comme l'explique Courrier international, l'annonce de ce nouveau prototype avait pourtant été très médiatisée en 2021. Selon le PDG de Lego, Niels Christiansen, « l'utilisation du polytéréphtalate d'éthylène [PET] recyclé aurait entraîné des émissions de carbone plus importantes au cours de la durée de vie du produit », ce qui justifie son abandon. 80 % des petites briques sont conçues à partir d'un dérivé du pétrole, l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Réduire l'impact du matériau actuel

« On pensait qu'il serait plus facile de trouver ce matériau magique, il semble que ce ne soit pas le cas », concède-t-il. Il promet cependant de travailler à l'amélioration de l'empreinte carbone de l'ABS, « lequel implique actuellement d'utiliser environ 2 kilos de pétrole pour fabriquer 1 kilo de plastique », selon le Financial Times.

Lego : à la conquête du plastique bioTim Brooks, qui dirige l'équipe du développement durable chez Lego, reconnaît que l'annonce de son patron est « décevante », tandis que ce dernier affirme que l'entreprise a « testé des

