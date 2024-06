Législatives 2024 : en cas de victoire du RN Emmanuel Macron ne pourra pas reconduire Thierry Breton comme commissaire européen, assure Marine Le Pen

"Il est évident que Monsieur Breton n'a pas défendu les intérêts de la France lors de son mandat", a attaqué Marine Le Pen.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron à Paris, le 21 juin 2022. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

C'est le Premier ministre qui choisit le Commissaire européen, et pas le président, a assuré vendredi 28 juin Marine Le Pen. Ainsi, Emmanuel Macron ne pourra pas, comme il l'a souhaité, reconduire Thierry Breton à ce poste.

"Il est de la prérogative du Premier ministre de nommer le commissaire européen (...) Il est évident que Monsieur Breton n'a pas défendu les intérêts de la France lors de son mandat", a-t-elle déclaré sur Europe1/Cnews , faisant de la lecture de la Constitution une interprétation contraire à celle du président de la République.

Une figure de l'exécutif bruxellois

Emmanuel Macron a souhaité la reconduction de Thierry Breton comme membre français de la Commission européenne et l'a annoncé lors d'une réunion de ses alliés libéraux jeudi à Bruxelles, selon des sources européennes. Lors d'un point presse ensuite, Emmanuel Macron a expliqué que la proposition du commissaire français interviendrait "formellement" plus tard. Mais il a souligné que Thierry Breton avait "l'expérience et les qualités pour".

Thierry Breton occupe depuis 2019 le poste de commissaire au Marché intérieur , un vaste portefeuille qui inclut le numérique et l'industrie. Il s'est imposé comme une figure de l'exécutif bruxellois en s'attaquant aux abus de pouvoir des géants de la tech.

Après avoir qualifié mercredi le président de chef des armées "honorifique" , Marine Le Pen a réaffirmé vendredi qu'elle considérait l'envoi de troupes à l'étranger comme "une prérogative du Premier ministre".

"Il faut qu'il (Emmanuel Macron) relise la Constitution , a-t-elle lancé.