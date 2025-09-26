 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Législative à Paris: Michel Barnier bien placé pour retourner à l'Assemblée
information fournie par AFP 26/09/2025 à 14:10

Michel Barnier à Paris au soir du premier tour de l'élection législative partielle le 21 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Michel Barnier à Paris au soir du premier tour de l'élection législative partielle le 21 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Michel Barnier bientôt de retour au Parlement? Les électeurs de la deuxième circonscription de Paris, historiquement ancrée à droite, sont appelés aux urnes dimanche au second tour d'une législative partielle qui donne l'ancien Premier ministre largement favori face à la socialiste Frédérique Bredin.

Le candidat des Républicains, 74 ans, est arrivé sans surprise en tête du premier tour dimanche dernier avec 45% des voix face à l'ancienne ministre de François Mitterrand, 68 ans, qui en a recueilli 32%, sur fond de forte abstention.

Seul un quart des quelque 75.000 électeurs inscrits ont voté dans cette circonscription des beaux quartiers de la rive gauche à cheval sur les 5e, 6e et 7e arrondissements, où l'élection du député macroniste Jean Laussucq a été invalidée pour irrégularités dans ces comptes de campagne.

Michel Barnier y a vu l'expression d'"un mécontentement, une lassitude, à l'égard de la situation politique nationale actuelle", alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu est toujours sans gouvernement.

S'il est élu dimanche, le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République deviendra le seul député LR de la capitale, dont les 18 circonscriptions sont partagées depuis 2022 entre la gauche et les macronistes.

L'ancien négociateur du Brexit, plusieurs fois député de Savoie, retrouvera alors les bancs de l'Assemblée nationale moins d'un an après y avoir été renversé.

"Il a été débarqué de Matignon et revient par le biais de cette élection pour revenir hanter les couloirs", a estimé Olivier Faure, le patron du PS, venu tracter jeudi aux côtés de Frédérique Bredin dans le 5e arrondissement, où elle est en tête.

Michel Barnier aurait dû selon elle l'emporter dès le 1er tour dans cette circonscription réputée imperdable pour la droite. "Mais il symbolise l'échec gouvernemental et les gens en ont assez de cette crise permanente", a cinglé la socialiste, qui a reçu le soutien de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin et de l'ex-député macroniste de la circonscription entre 2017 et 2024, Gilles Le Gendre.

La gauche pense aussi qu'une partie de l'électorat du centre-droit aura été repoussée par les "manoeuvres" du camp adverse, quand la maire du 7e arrondissement Rachida Dati avait menacé de se présenter face à Michel Barnier, avant de jeter l'éponge moyennant l'investiture des LR pour les municipales.

Michel Barnier répète lui que sa concurrente socialiste est "soutenue par LFI", qui n'a pas présenté de candidat. Dimanche, le Savoyard pourrait bénéficier d'un report partiel des voix obtenues par les candidats du RN Thierry Mariani, arrivé en troisième (7%), et Reconquête Hilaire Bouyé (6%).

Elections legislatives
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un système anti-drone à Munster, en Allemagne, le 25 septembre 2025. (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )
    Menace russe : l'Union européenne envisage la création d'un "mur anti-drones"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.09.2025 15:15 

    La Commission européenne plaide pour une "capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel". Après plusieurs incursions aériennes de la Russie, les pays de l'UE débattent vendredi 26 septembre de la création d'un "mur" ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Sanofi lance une offre mensuelle pour les diabétiques américains
    information fournie par AOF 26.09.2025 15:07 

    (AOF) - Sanofi a annoncé l’extension de son programme d’accessibilité financière sur son programme « Insulins Valyou Savings ». À partir du 1er janvier 2026, le programme du laboratoire français permettra aux patients américains, disposant d’une ordonnance valide, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, le 26 septembre 2025 à Londres ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Le Royaume-Uni veut créer une carte d'identité numérique
    information fournie par AFP 26.09.2025 14:54 

    Petite révolution dans un pays longtemps rétif aux contrôles d'identité : le Royaume-Uni veut introduire une carte d'identité numérique pour les nationaux et résidents étrangers, qui selon le gouvernement permettra aussi de lutter contre l'immigration irrégulière. ... Lire la suite

  • Devant le château de Versailles, une centaine d'agriculteurs alertent contre le Mercosur
    Devant le château de Versailles, une centaine d'agriculteurs alertent contre le Mercosur
    information fournie par AFP Video 26.09.2025 14:41 

    Une centaine d'agriculteurs se sont installés tôt vendredi devant le château de Versailles, répondant à l'appel de mobilisation nationale contre le projet d'accord commercial Mercosur lancé par la première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank