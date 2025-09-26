 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Légère baisse du nombre de chômeurs (catégorie A) en août
information fournie par Boursorama avec AFP 26/09/2025 à 15:19

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) affiche une légère baisse (-0,3%) en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares).

En tenant compte de l’impact de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, avec en particulier l'inscription automatique sur les listes des bénéficiaires du RSA, le nombre d'inscrits en catégorie A en France (hors Mayotte) passe de 3.252.000 en juillet à 3.240.800 en août, soit une baisse d'environ 0,3%.

Sans l'effet de la loi, la baisse est de 0,4%.

Pour la catégorie A, B, C incluant l'activité réduite, on compte en revanche en août 5.709.400 inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France, une augmentation de 0,7% en un mois. Hors bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours, l'augmentation est limitée à 0,5%.

La Dares privilégie les évolutions trimestrielles, les données mensuelles étant jugées trop volatiles et parfois difficiles à interpréter.

Au deuxième trimestre, l'augmentation du nombre de chômeurs de catégorie A avait été limitée à 0,2%, après neutralisation des effets de la réforme.

  • 15:44

    Super pipeau ! je bascule les individus dans d'autres catégories afin de ne pas les prendre en compte dans les stats. On fait dire ce que l'on veut avec des chiffres.

