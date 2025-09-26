Légère baisse du nombre de chômeurs (catégorie A) en août

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) affiche une légère baisse (-0,3%) en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares).

En tenant compte de l’impact de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, avec en particulier l'inscription automatique sur les listes des bénéficiaires du RSA, le nombre d'inscrits en catégorie A en France (hors Mayotte) passe de 3.252.000 en juillet à 3.240.800 en août, soit une baisse d'environ 0,3%.

Sans l'effet de la loi, la baisse est de 0,4%.

Pour la catégorie A, B, C incluant l'activité réduite, on compte en revanche en août 5.709.400 inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France, une augmentation de 0,7% en un mois. Hors bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours, l'augmentation est limitée à 0,5%.

La Dares privilégie les évolutions trimestrielles, les données mensuelles étant jugées trop volatiles et parfois difficiles à interpréter.

Au deuxième trimestre, l'augmentation du nombre de chômeurs de catégorie A avait été limitée à 0,2%, après neutralisation des effets de la réforme.