Slovaquie: Robert Fico fait primer le droit national pour cibler les LGBT+

Le Premier ministre slovaque Robert Fico à Oujgorod, en Ukraine, le 5 septembre 2025. ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le Parlement slovaque a adopté vendredi un amendement constitutionnel limitant les droits des personnes LGBT+ et faisant primer le droit national sur le droit européen, une "étape historique" pour le Premier ministre nationaliste Robert Fico.

Le texte restreint les droits des couples de même sexe et rend plus difficile le changement de genre des personnes intersexuées.

Il a été approuvé à la surprise générale par 90 députés dans un Parlement qui compte 150 élus au total. Quelques élus de l'opposition se sont joints à la majorité au dernier moment dans un revirement inattendu.

M. Fico a remercié ses soutiens, estimant que cette réforme était "la meilleure réponse à l'effondrement des société occidentales".

"Sur les questions éthiques fondamentales, notre loi nationale doit primer sur le droit international, qui vient souvent avec des idées très éloignées des valeurs sur lesquelles la République slovaque est construite", a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue du vote.

Le vote, prévu dans un premier temps mercredi, avait été reporté sine die faute de majorité acquise, avant de revenir subitement à l'agenda du Parlement vendredi.

"C'est un vote honteux", a réagi le chef du principal parti d'opposition Progresivne Slovensko, Michal Simecka, regrettant "la trahison" de membres de l'opposition, qui ont permis de faire passer le texte à l'arrachée.

Cet amendement "nuira au peuple slovaque et remettra en question la place de la Slovaquie dans l'UE", a-t-il ajouté.

L'ONG de défense des droits de la communauté LGBT+ "Inakost'" ("Différence"), a estimé que l'adoption de l'amendement était une "mauvaise nouvelle pour toute la Slovaquie".

Une session du parlement slovaque photographiée le 23 mars 2016 à Bratislava. ( AFP / SAMUEL KUBANI )

"C'est l'une des décisions les plus dangereuses jamais prises par le parlement slovaque: cet amendement menace directement notre adhésion à l'UE, nous rapprochant encore davantage de la Russie autoritaire", a-t-elle écrit sur Facebook.

Selon l'amendement présenté par le gouvernement et consulté par l'AFP, "la Slovaquie conserve sa souveraineté en matière d'identité nationale (...), de santé, de science, d'éducation" ou "d'état civil".

Sauf exception, un enfant "peut être adopté" par les seuls couples hétérosexuels mariés et l'école ne peut pas fournir "d'éducation sexuelle sans le consentement du représentant légal".

La République slovaque "ne reconnaît que le sexe masculin et féminin". La gestation pour autrui est interdite.

Enfin, l'objection de conscience est garantie, 55,8% des Slovaques se déclarant catholiques lors du dernier recensement en 2021.

- "Nous sommes là" -

"Nos partenaires à l'étranger savent que nous sommes des responsables politiques qui défendons fermement les intérêts nationaux, tout comme le président américain le fait, tout comme le président russe le fait, tout comme le président chinois le fait", a lancé Robert Fico.

"La Slovaquie a montré à l'Europe et au monde que nous sommes là".

Dans un avis rendu mercredi, la Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l'Europe composé d'experts en droit constitutionnel, avait mis en garde le pays de 5,5 millions d'habitants.

Selon elle, les Etats ne devaient pas créer de conflit juridique entre des "questions culturelles" et les traités internationaux qu'ils ont signés.

Un drapeau LGBT+ se reflète sur le trottoir mouillé d'une rue de Bratislava en Slovaquie, durant la marche des fiertés, le 21 septembre 2013. ( AFP / SAMUEL KUBANI )

La Slovaquie est membre de l'UE depuis 2004 et s'est engagée en adhérant à respecter les droits fondamentaux.

Lors d'un précédent mandat, en 2014, Robert Fico avait fait inscrire dans la Constitution que le mariage est une "union exclusive entre un homme et une femme".

Depuis son retour au pouvoir fin 2023, il a supprimé les versements aux associations de défense des droits des minorités sexuelles et de genre.

La ministre de la Culture Martina Simkovicova a aussi dénoncé une "idéologie LGBT+" menant à "une extinction de la race blanche".

En 2022, l'assassinat de deux hommes dans un bar gay de Bratislava par le fils d'un membre d'un petit parti d'extrême droite avait secoué la communauté LGBT+.