 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Ukraine : la Russie juge "irresponsable" les "menaces" de Zelensky de frapper le Kremlin
information fournie par Boursorama avec Media Services 26/09/2025 à 15:17

Evoquant de possibles évolutions sur l'arsenal de Kiev en matière d'armes à longue portée, le président ukrainien a conseillé aux responsables russes de se rapprocher de leurs abris antiaériens.

Dmitri Peskov, à Moscou, en décembre 2023 ( POOL / GAVRIIL GRIGOROV )

Dmitri Peskov, à Moscou, en décembre 2023 ( POOL / GAVRIIL GRIGOROV )

Le porte-parole de la présidence russe a jugé "irresponsable" les "menaces" de frappes contre le Kremlin formulées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview diffusée la veille. Le dirigeant ukrainien "balance des menaces à tout va, ce qui paraît assez irresponsable", a réagi Dmitri Peskov, questionné à ce sujet lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP.

Volodymyr Zelensky a déclaré, dans une interview avec un journaliste du média américain Axios diffusée jeudi, qui lui demandait si les employés du Kremlin "devaient s'assurer qu'ils savaient où se trouvaient les abris antiaériens", que les responsables russes pourraient effectivement avoir besoin de "leurs abris antiaériens" s'ils ne mettaient pas fin au conflit débuté avec l'assaut russe en Ukraine en 2022. "Qu'ils se renseignent sur où sont leurs abris antiaériens. Ils en ont besoin. S'ils n'arrêtent pas la guerre, ils vont en avoir besoin.", a t-il lancé.

Un missile russe a endommagé début septembre le siège du gouvernement ukrainien à Kiev, situé à des centaines de kilomètres du front, selon les autorités ukrainiennes.

L'Ukraine lance régulièrement des drones contre la Russie en réponse à l'attaque russe contre son territoire et aux frappes aériennes lancées quotidiennement contre ses villes. Les attaques ukrainiennes visent souvent les infrastructures pétrolières et gazières en Russie. Des drones atteignent parfois Moscou ou ses abords.

Zelensky espère une nouvelle arme américaine

Lors de son interview à Axios , Volodymyr Zelensky a ajouté que l'Ukraine n'avait pas l'intention de frapper des civils en Russie. "Nous ne sommes pas des terroristes", a-t-il justifié. Le président ukrainien a aussi dit espérer obtenir un type d'arme américaine à la portée plus longue, qui permettrait des frappes en plein coeur de la Russie, sans plus de précisions.

Les frappes menées par l'Ukraine avec des armes occidentales sur le territoire russe, loin du front, constituent une question délicate, certains des alliés de Kiev craignant notamment de s'impliquer dans une escalade avec Moscou. Volodymyr Zelensky a néanmoins assuré à Axios que Donald Trump lui avait donné son feu vert pour continuer à frapper des infrastructures énergétiques russes. Le président américain, qui s'était rapproché de Vladimir Poutine mais a exprimé une frustration croissante à son égard ces dernières semaines, a récemment comparé la Russie à un "tigre de papier".

Guerre en Ukraine

8 commentaires

  • 16:50

    Zelensky est irresponsable, mais Poutine lui, est responsable.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau des États-Unis à Washington
    USA: Baisse du moral des ménages en septembre
    information fournie par Reuters 26.09.2025 16:47 

    Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 55,1 en septembre contre 55,4 selon une estimation préliminaire et après ... Lire la suite

  • Le concours Eurovision de la Chanson 2025, le 14 mai 2025 à Bâle, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Eurovision : vote début novembre à l'UER sur la participation d'Israël
    information fournie par AFP 26.09.2025 16:41 

    Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation d'Israël à l'Eurovision, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi. "Une lettre (...) a été ... Lire la suite

  • Un système anti-drone à Munster, en Allemagne, le 25 septembre 2025. (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )
    Menace russe : l'Union européenne envisage la création d'un "mur anti-drones"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.09.2025 16:41 

    La Commission européenne plaide pour une "capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel". Après plusieurs incursions aériennes de la Russie, les pays de l'UE débattent vendredi 26 septembre de la création d'un "mur" ... Lire la suite

  • Le commissaire européen Andrius Kubilius en Finlande
    UE: Accord entre les pays du flanc Est sur la nécessité d'un "mur anti-drones" déclare Kubilius
    information fournie par Reuters 26.09.2025 16:41 

    Les États membres du flanc oriental de l'Union européenne (UE) sont parvenus à un accord sur la nécessité d'un "mur anti-drones" doté de capacités avancées de détection, de suivi et d'interception, a déclaré vendredi le commissaire européen à la Défense, Andrius ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank