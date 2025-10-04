Légende du FC Metz, Marcel Husson est décédé

Un hommage est prévu ce samedi lors de Metz-Marseille.

C’est une légende grenat qui s’est éteinte ce vendredi à l’âge de 88 ans. Marcel Husson, ancien défenseur du FC Metz de 1960 à 1967 (11 buts en 167 apparitions) était aussi le mythique entraîneur du club mosellan entre 1984 et 1989. Mythique, oui, car 41 ans jour pour jour avant son décès, Husson était sur le banc de Metz lors de l’exploit à Barcelone (4-1) du 3 octobre 1984 où Tony Kurbos avait mis le Camp Nou à ses pieds. Mythique, encore, quand quatre ans plus tard, sa formation éteint Sochaux en finale de la Coupe de France (1-1, 5-4 t.a.b) et offre à Metz sa deuxième victoire dans la compétition.…

AC pour SOFOOT.com