Leeds se rapproche du maintien en trollant Burnley

La rançon de la gloire. Ce vendredi soir, Leeds a fait un grand pas vers le maintien en battant sèchement Burnley (3-1). Avec 43 points et neuf longueurs d’avance sur Tottenham, 18 e et premier relégable, les Whites sont quasiment assurés de disputer le prochain exercice de Premier League, contrairement à leurs adversaires, déjà relégués.

Pour son premier match sur le banc des Clarets , Michael Jackson, nommé entraîneur par intérim après le licenciement de Scott Parker, n’a pas réussi à provoquer un électrochoc pour terminer la saison sur une note positive. Et pour ne rien arranger, le responsable de la sono d’Elland Road s’est permis de le troller lui et son équipe en diffusant Smooth Criminal à plein tubes dès le coup de sifflet final.…

JD pour SOFOOT.com