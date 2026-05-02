Paul Pogba titulaire face à Metz ?

Une Pioche pour creuser la tombe du FC Metz ? Alors que les Grenats attendent une relégation qui pourra tomber officiellement dès ce samedi, leur potentiel bourreau, l’AS Monaco, pourrait faire son office avec une arme inattendue.

Selon les informations du quotidien Nice Matin , Sébastien Pocognoli pourrait en effet aligner Paul Pogba dans le XI de départ monégasque . Actuellement septième de Ligue 1 après trois matchs sans victoire, l’ASM doit impérativement se relancer s’il veut espérer rester dans la course à l’Europe . A l’instant T, le dernier ticket est jalousement gardé par l’Olympique de Marseille, à deux longueurs devant le club de la Principauté.…

JD pour SOFOOT.com