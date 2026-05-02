Pour Mikel Arteta, le PSG et Arsenal évoluent « dans deux mondes différents »

Réalisme ou mauvaise foi ? Interrogé en conférence de presse avant le match entre Arsenal et Fulham, ce samedi à 18h30, Mikel Arteta est revenu sur le match sur lequel tout le monde doit avoir un avis : PSG-Bayern.

Contrairement à Pep Guardiola, l’entraîneur espagnol était bel et bien devant sa télé pour assister à la rencontre et avoue avoir « probablement vu le meilleur match » de sa vie : « En terme de qualité des deux équipes et en particularité les qualités individuelles des joueurs, je n’ai jamais rien vu de tel », analyse-t-il.…

JD pour SOFOOT.com