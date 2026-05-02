Avant le retour face au Bayern, Luis Enrique va faire tourner contre Lorient
Il faut que tu respires. Alors que le Paris Saint-Germain reçoit Lorient ce samedi à 17 heures, le groupe parisien communiqué en fin de matinée traduit la volonté de Luis Enrique de faire souffler quelques cadres avant le déplacement périlleux qui l’attend mardi prochain à l’Allianz Arena de Munich pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern.
Notre groupe pour la réception de Lorient ! 📋🔴🔵#PSGFCL I #Ligue1 pic.twitter.com/bR4sErrPsY…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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