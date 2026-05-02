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Avant le retour face au Bayern, Luis Enrique va faire tourner contre Lorient
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 12:03

Avant le retour face au Bayern, Luis Enrique va faire tourner contre Lorient

Avant le retour face au Bayern, Luis Enrique va faire tourner contre Lorient

Il faut que tu respires. Alors que le Paris Saint-Germain reçoit Lorient ce samedi à 17 heures, le groupe parisien communiqué en fin de matinée traduit la volonté de Luis Enrique de faire souffler quelques cadres avant le déplacement périlleux qui l’attend mardi prochain à l’Allianz Arena de Munich pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern.

Notre groupe pour la réception de Lorient ! 📋🔴🔵#PSGFCL I #Ligue1 pic.twitter.com/bR4sErrPsY…

JD pour SOFOOT.com

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Sport
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1 commentaire

  • 12:32

    Faire tourner les tables ? Si le qatar SG en est réduit à cela pour espérer se qualifier, alors "alea jacta est"...

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