Au Canada, un joueur célèbre son but avec sa carte de visite

Au Canada, un joueur célèbre son but avec sa carte de visite

Plus facile à sortir qu’une bandelette. Dans la nuit de vendredi à ce samedi, l’Inter Toronto s’est largement imposé à domicile (4-1) face à l’Atlético Ottawa dans le cadre de la quatrième journée de Première Ligue canadienne. Un succès qui permet à la nouvelle franchise du championnat national de pointer provisoirement à la deuxième place du classement et rendu possible grâce à un doublé de l’attaquant Tomasz Skublak .

Après une mi-temps nulle et vierge, l’ouverture du score tombe peu après la reprise lorsque Skublak reprend de volée un long ballon aérien qui rebondit dans la surface et l’envoie au fond des filets d’une frappe croisée qui rentre avec l’aide du poteau. Clairement le but de la rencontre et pour le célébrer, le joueur de 28 ans a couru vers la caméra et sorti de sa chaussette une carte de visite à son nom en mimant un coup de téléphone .…

JD pour SOFOOT.com