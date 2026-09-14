Leeds éclate Newcastle et lance son conte de fées

Leeds United 4-1 Newcastle United

Buts : Lewis Miley (CSC, 32 e ), Bogle (34 e ), Calvert-Lewin (45 e ) et Okafor (59 e ) pour les Peacocks // Bazoumana Touré (90 e ) pour les Magpies.

Cette quatrième journée de la saison 2026-2027 de Premier League aurait pu être historique. Marquée par un Hull héroïque et un Manchester United comique, les neuf premières rencontres s’étaient soldées sans la moindre victoire par une équipe à domicile . En cas de victoire de Newcastle à Elland Road, nous aurions assisté à une première depuis septembre 2000.…

MP pour SOFOOT.com