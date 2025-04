information fournie par So Foot • 28/04/2025 à 09:04

Lecce, en deuil et en colère

Lecce, en deuil et en colère

Le match de la honte ?

Trois jours après la mort brutale de Graziano Fiorita, physiothérapeute et ostéopathe du club depuis plus de vingt ans, Lecce a dû retourner sur le terrain. Son match face à l’Atalanta, initialement prévu vendredi soir, avait été reprogrammé au dimanche par la Ligue italienne. Un délai bien trop court selon le club, qui a dénoncé dans un communiqué « un manque de respect pour la grave douleur qui a frappé la famille, le club et les supporters de Lecce ». …

CV pour SOFOOT.com