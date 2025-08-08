Le Western United FC se fait retirer sa licence, trois ans après avoir été champion d’Australie
Une belle descente aux enfers.
Aucun club de foot n’est épargné par les problèmes financiers, pas même de l’autre côté du globe. Le Western United FC, champion d’Australie face au Melbourne City en 2022, s’est vu retirer sa licence à la suite d’une décision de la fédération australienne de football, rapporte The Sunday Morning Herald .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
