Le Werder vire encore un entraîneur en Bundesliga

Simmonis va enfin pouvoir reformer son duo avec Garfunkelis.

« Hello darkness my old friend », c’est un peu ce que doit vivre Paul Simmonis, entraîneur de Wolfsburg viré pour ses piètres performances. Par piètre, son board entend-il une dernière place en Bundesliga ? Non. Wolfsburg est quatorzième, mais a perdu contre le Werder Brême vendredi. Et ça, c’est mauvaise signe. Après cette défaite dans le temps additionnel, le Werder est à l’origine d’un troisième limogeage d’entraîneur de la saison de Bundesliga. Erik Ten Hag, ancien coach de Leverkusen avait été remercié après un match nul contre les Verts (3-3). Gerardo Seoane, ancien entraîneur de Mönchengladbach, avait aussi pris la porte mi-septembre. Les Loups n’ont gagné que deux matchs en championnat. Ils ont également paumé la coupe d’Allemagne contre Kiel, en deuxième division.…

UL pour SOFOOT.com