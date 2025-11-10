 Aller au contenu principal
Le Werder vire encore un entraîneur en Bundesliga
10/11/2025

Le Werder vire encore un entraîneur en Bundesliga

Le Werder vire encore un entraîneur en Bundesliga

Simmonis va enfin pouvoir reformer son duo avec Garfunkelis.

« Hello darkness my old friend », c’est un peu ce que doit vivre Paul Simmonis, entraîneur de Wolfsburg viré pour ses piètres performances. Par piètre, son board entend-il une dernière place en Bundesliga ? Non. Wolfsburg est quatorzième, mais a perdu contre le Werder Brême vendredi. Et ça, c’est mauvaise signe. Après cette défaite dans le temps additionnel, le Werder est à l’origine d’un troisième limogeage d’entraîneur de la saison de Bundesliga. Erik Ten Hag, ancien coach de Leverkusen avait été remercié après un match nul contre les Verts (3-3). Gerardo Seoane, ancien entraîneur de Mönchengladbach, avait aussi pris la porte mi-septembre. Les Loups n’ont gagné que deux matchs en championnat. Ils ont également paumé la coupe d’Allemagne contre Kiel, en deuxième division.…

UL pour SOFOOT.com


A lire aussi

  • Le match désastreux de Neymar avec Santos
    Le match désastreux de Neymar avec Santos
    information fournie par So Foot 10.11.2025 11:13 

    À force de trop être sur le fil, on finit par le perdre. Ce dimanche, Neymar a fait son retour dans le onze titulaire de Santos après avoir retrouvé les terrains la semaine dernière. Sur la pelouse du dauphin Flamengo, le club de l’ancien parisien s’est incliné ... Lire la suite

  • Un journaliste coupe l’électricité du stade avant Rayo Vallecano-Real Madrid
    Un journaliste coupe l’électricité du stade avant Rayo Vallecano-Real Madrid
    information fournie par So Foot 10.11.2025 10:20 

    Vallecas by night. À moins de deux heures du choc entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid pour la 12 e journée de Liga, l’électricité du stade a sauté pendant que les joueurs étaient en pleine reconnaissance de la pelouse. Le responsable n’est pas un technicien ... Lire la suite

  • Benfica laisse des points au 3e club de Lisbonne
    Benfica laisse des points au 3e club de Lisbonne
    information fournie par So Foot 10.11.2025 09:52 

    Secousses à Lisbonne. Lire que Benfica perd des points lors du derby de Lisbonne est assez commun. Ça l’est un peu moins quand l’équipe de Lisbonne en question s’appelle Casa Pia. Le Benfica de José Mourinho s’est pris les pieds dans le tapis de Casa Pia ce dimanche ... Lire la suite

  • Ce qu’il faut retenir de la 12e journée de Ligue 1
    Ce qu’il faut retenir de la 12e journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 10.11.2025 09:46 

    Les tops et les flops du week-end de Ligue 1. Le joueur du week-end Emmanuel Emegha n’avait pas joué en Ligue 1 depuis un mois et demi. Entre-temps, Strasbourg a poursuivi sa marche en avant, Joaquín Panichelli a montré qu’il était plus qu’un remplaçant et la Meinau ... Lire la suite

