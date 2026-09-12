Le vrai top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire du foot
Cette semaine, Karim Benzema a poussé l’ensemble du microcosme foot à se demander qui pouvait l’entourer dans le top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire. Il fallait trancher dans le vif et se lancer, à notre tour, dans une tier list 100% frissons.
1. Ronaldo
Le maître, l’idole, la légende, l’intouchable, l’inimitable, Monsieur Ronaldo Luís Nazário de Lima.
2. Fabrizio Miccoli
T’as déjà joué au Birkirkara FC, Karim ?…
Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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