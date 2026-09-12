Le vrai top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire du foot

Le vrai top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire du foot

Cette semaine, Karim Benzema a poussé l’ensemble du microcosme foot à se demander qui pouvait l’entourer dans le top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire. Il fallait trancher dans le vif et se lancer, à notre tour, dans une tier list 100% frissons.

1. Ronaldo

Le maître, l’idole, la légende, l’intouchable, l’inimitable, Monsieur Ronaldo Luís Nazário de Lima.

2. Fabrizio Miccoli

T’as déjà joué au Birkirkara FC, Karim ?…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com